Доклад республиканцев из Палаты представителей США, в котором говорится об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане, основан на лжи. Такую оценку отчету, представленному в американском Конгрессе, дало Министерство иностранных дел Китая.

Из сообщения китайского ведомства следует, что действия американской стороны имеют сугубо политические основания, направлены на дискредитацию Китая и отвергают научные принципы. МИД страны заявил, что обвинения США в утечке COVID-19 похожи на обвинения Саддама Хусейна в сокрытии биологического оружия, которые стали одним из мотивов для вторжения американских войск в Ирак. Биологическое оружие в Ираке американцы так и не нашли.

Китай обратил внимание на то, что в США до сих не обнародованы отчеты о некоторых вспышках респираторных заболеваний, которые не придавались большой огласке. Также в МИД КНР сослались на визит в Ухань специальной комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в феврале 2021 года, которая постановила, что коронавирус распространился не из-за утечки из лаборатории. Ведомство призвало США отказаться от политизации пандемии COVID-19 и сделать упор на спасение людей от болезни.

2 августа члены Республиканской партии из Палаты представителей США обнародовали доклад, в котором приводились доказательства утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. Отчет республиканцев основывался на информации из открытых источников. Документ также призвал американское правительство ввести санкции против ученых из Уханьского института вирусологии.

В июле в ВОЗ предложили китайскому правительству план второго расследования происхождения коронавируса. Предполагалась вторая поездка специальной комиссии в Ухань. Однако Пекин резко отверг план организации, заявив, что он «не уважает науку и здравый смысл».