Активисты «Лев против» утроили потасовку с десантниками на День ВДВ

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В московском парке Горького участники движения «Лев против» подрались с десантниками, отмечающими День ВДВ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Активисты просили людей в тельняшках не распивать спиртное в общественных местах. Некоторые отдыхающие бурно отреагировали на подобные просьбы.

«Те, кто считают, что День десантника — это прийти и злоупотреблять алкоголем, конечно, они негодуют и начинают очень сильно доказывать, что они в данной ситуации правы, хотя общаемся вежливо», — заявил один из участников «Лев против».

Он добавил, что некоторые люди узнавали активистов и просили сфотографироваться. Как сообщил Telegram-канал Mash, в потасовку пришлось вмешаться ОМОН, прошли задержания. Был задержан в том числе лидер проекта «Лев против» Михаил Лазутин.

Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали более 30 человек после массовой драки в супермаркете торгового центра «Ашан» на Верхней Красносельской улице в Москве. Участниками конфликта стали две группы москвичей, одна из них использовала травматический пистолет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

