Россиянки устроили драку и порвали друг на друге одежду из-за коляски на газоне

Две россиянки устроили драку во дворе дома в Мурино Ленинградской области и порвали друг на друге одежду. Конфликт между ними произошел из-за коляски, которая стояла на газоне. Видео опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам одной из участниц инцидента, она гуляла с детьми на площадке и поставила коляску на траву возле качелей. Другой женщине это не понравилось, после чего между ними завязалась драка.

В результате у одной из женщин вырван ноготь, разорвано платье и разбита губа, у другой — разорван сарафан и сломан телефон.

Ранее жительница Уфы пожаловалась на водителя автобуса, который сначала взял с нее за проезд неправильную сумму, а потом отказался давать сдачу и обматерил ее. На защиту россиянки встал находившийся в салоне юноша, с которым работник в итоге подрался.