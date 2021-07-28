Россия
 
Последние новости
Зеленский опубликовал обещанный ответ Путину о единстве русских и украинцев
Москвичка из жалости отдала мошеннику 25 тысяч рублей 
На Украине заявили о формировании международной коалиции за «освобождение Крыма»
В Москве подросток на Mercedes врезался в автобус
Великобритания нашла способ спасти планету при помощи троллейбусов
Азербайджанские военные начали продвигаться вглубь Армении
Назван срок завершения строительства «Северного потока-2»
Избившая сына Пьехи потребовала привлечь ребенка к уголовной ответственности
Исходный код FIFA 21 слили в сеть
Адвокат заявила о требовании компенсации и опровержения от Романа Доброхотова
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянки устроили драку и порвали друг на друге одежду из-за коляски на газоне

Перейти в «Мою Ленту»

Две россиянки устроили драку во дворе дома в Мурино Ленинградской области и порвали друг на друге одежду. Конфликт между ними произошел из-за коляски, которая стояла на газоне. Видео опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам одной из участниц инцидента, она гуляла с детьми на площадке и поставила коляску на траву возле качелей. Другой женщине это не понравилось, после чего между ними завязалась драка.

В результате у одной из женщин вырван ноготь, разорвано платье и разбита губа, у другой — разорван сарафан и сломан телефон.

Ранее жительница Уфы пожаловалась на водителя автобуса, который сначала взял с нее за проезд неправильную сумму, а потом отказался давать сдачу и обматерил ее. На защиту россиянки встал находившийся в салоне юноша, с которым работник в итоге подрался.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Женщина стала лучшей подругой жены бывшего мужа после драки с ней
Девушка подралась в магазине за PlayStation 5 и была нокаутирована
Отец вмешался в ссору дочери с ее возлюбленным и погиб