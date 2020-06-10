Отец вмешался в ссору дочери с ее возлюбленным и погиб

Подросток из Северной Филадельфии (США) застрелил отца своей девушки, который попытался вмешаться в ссору влюбленных. Об этом сообщает издание Penn Live.

Вечером в понедельник, 8 июня, между 19-летним подростком и его девушкой произошла ссора, в результате которой влюбленные подрались. 46-летний отец девушки попытался вмешаться в происходящее.

В результате юноша схватил пистолет и выстрелил мужчине в голову. Ранение оказалось смертельным.

К моменту прибытия полицейских подросток уехал с места происшествия на автомобиле. В полиции сообщили, что разыскивают нападавшего. Сотрудники правоохранительных органов знают, кто он, и у них есть описание его машины.

Ранее сообщалось, что в американском штате Пенсильвания полиция обвинила молодых людей в организации заказного убийства. Согласно полицейскому протоколу, влюбленные наняли киллера, поскольку разозлились на реакцию застукавшего их в постели отчима.

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