Водитель автобуса обматерил требовавшую сдачу россиянку и подрался с пассажиром

Видео: Подслушано Уфа / vk.com

Жительница Уфы пожаловалась на водителя автобуса, который сначала взял с нее за проезд неправильную сумму, а потом отказался давать сдачу и обматерил ее. На защиту девушки встал находившийся в салоне юноша, с которым работник в итоге подрался. Происходящее девушка снимала на видео и выложила в группу «Подслушано Уфа» во «ВКонтакте».

По словам пострадавшей, водитель ввел в терминале завышенную сумму и она снялась с ее карты. Она потребовала отдать ей разницу наличными, за что ей «нагрубили, обматерили, послали, еще и вытолкнули». «Мой телефон он отобрал кинул к себе, когда я начала снимать. До этого я услышала прекрасные слова о себе: "ш****а, пошла отсюда", "иди *****", "выйдешь на конечной, я с тобой разберусь" и так далее», — написала автор поста. По ее словам, мужчина пытался ударить ее, поэтому к ней на защиту пришел сидящий в салоне молодой человек.

На видео видно, что мужчины ругаются друг с другом, начинается драка под крики женщин. В итоге водитель выталкивает пассажира из автобуса.

Девушка пожаловалась в полицию и позднее узнала, что нападавший в ответ написал заявления на нее за «попытку кражи денежных средств» и на молодого человека за «избиение». «Следователь Султанова посмеялась, сказала, что водитель очень милый спокойный человек, он отпущен, оправдан. Я в шоке», — добавила она.

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