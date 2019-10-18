Россиян заставили оплатить проезд способом XIX века и обозвали тупыми

В Югорске глава фирмы-перевозчика назвал пассажирку и ее дочь тупыми из-за проездного, на котором якобы не было отметки за оплату абонемента на октябрь. Сообщение об этом появилось в сообществе «Подслушано Югорск» во «ВКонтакте».

Женщина анонимно рассказала, что утром ее дочь ехала в школу и показала водителю проездной на месяц. Водитель попросил у нее билет, чтобы прокомпостировать его. Девочка отказалась из страха испортить документ, на что водитель пригрозил отобрать билет и выгнать ребенка из автобуса, но в итоге довез ее.

Обратно мать ехала с дочерью, женщина заплатила за себя, а девочка показала проездной и села на место. Водитель потребовал проездной снова, после чего в салон автобуса вошли двое мужчин, которые приехали на автомобиле с екатеринбургскими номерами. Остальную часть диалога женщина записала на видео.

В разговоре с женщиной мужчина, назвавший себя «руководителем автобуса», утверждал, что новое правило, согласно которому дети должны компостировать проездные, ввела администрация. Мать попросила показать соответствующий документ, однако мужчина начал ее оскорблять и в конце назвал ее и дочь «тупыми пассажирами». Женщина пригрозила обратиться в администрацию и прокуратуру. Она также утверждала, что билет прокомпостирован за октябрь.

Глава муниципалитета Андрей Бородкин поручил профильному департаменту администрации разобраться в ситуации в кратчайшие сроки, он также осудил поведение представителей перевозчика. Женщина обратилась в прокуратуру, ведомство начало проверку, сообщили РИА Новости.

Компостер был изобретен еще в XIX веке польским инженером Яном Юзефом Барановским. С помощью этого устройства в определенных местах проездного билета пробиваются дыры или выдавливаются знаки контроля. Компостеры бывают и электронные, но, судя по опубликованному фото билета, в Югорске был именно механический компостер.

В Москве от такой технологии отказались в начале 2000-х.

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