В российском городе водители автобусов не поделили дорогу и подрались

В Тюмени водители двух автобусов подрались из-за отказа одного из них уступить дорогу. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на автора размещенного в сети ролика.

По информации издания, водитель 73-го маршрута заблокировал другое транспортное средство маршрута № 68. «На светофоре заблокировал нас и прибежал драться», — отметил автора записи.

В пресс-службе администрации Тюмени рассказали, что напавшего на коллегу водителя уволили. Там отметили, что он нарушил правила безопасности, так как не имел права покидать рабочее место. Его поведение назвали хамским.

В феврале в Перми кондуктор автобуса №77 избила пенсионерку, забывшую дома пенсионное удостоверение. Женщина потребовала у пассажирки 20 рублей за билет. Когда автобус затормозил на остановке, кондуктор толкнула местную жительницу, а затем расцарапала ей лицо.

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