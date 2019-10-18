Российский кондуктор назвала ребенка-инвалида «багажом»

Екатеринбургский трамвай / Вконтакте

В Екатеринбурге кондуктор трамвая назвала ребенка-инвалида в детской коляске «багажом» после того, как мать оплатила проезд мелочью. Об этом женщина написала в сообществе «Екатеринбургский трамвай» во «ВКонтакте».

По словам матери, инцидент произошел 17 октября на 16-м маршруте трамвая. С помощью пассажиров матери удалось поднять коляску в вагон. Она решила оплатить стоимость проезда в 28 рублей мелочью монетами по 10 и два рубля, на что кондуктор якобы заявила: «Еще бы всю мелочь собрала».

После этого между женщинами началась ссора, во время которой кондуктор заявила, что возьмет плату за багаж, имея в виду ребенка в коляске, а также несколько раз оскорбила пассажирку. Женщина записала видео, на котором спрашивает, как зовут кондуктора. В ответ кондуктор, предположительно, отвечает: «Пошла ты».

Пассажирка написала жалобу в трамвайно-троллейбусное управление. Там пока не отреагировали на ситуацию.

Ранее в Тамбове кондуктор маршрута № 18С заставила несовершеннолетнюю девочку просить деньги у пассажиров, поскольку ее транспортная карта не сработала. По словам матери, девочка в слезах просила у пассажиров 12 рублей.

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