В России поп «проучил» водителя автобуса и поставил под угрозу жизнь пассажиров

В Тамбове священник решил «проучить» водителя автобуса и чуть не устроил аварию. Видео инцидента опубликовал в среду, 23 октября, Telegram-канал «Подъем».

Водитель Павел Воронин рассказал, что он ехал по маршруту, когда его автобус начал подрезать Nissan Almera. «Подрезал, тормозил. На съезде с моста еще и внезапно остановился. Я чуть ему в зад не въехал», — сказал мужчина.

Воронин отметил, что в автобусе в это время находилось около 50 человек, возникла аварийная ситуация. «Вышел из машины этот батюшка и говорит: "Ты ж видел, что я левым поворотником мигаю, зачем обгоняешь?" Ну, то есть он еще меня поучить хотел», — рассказал водитель автобуса.

По словам Воронина, он понял, что разговаривать со священником«бессмысленно и планирует отправить видео на сайт ГИБДД, чтобы на служителя церкви завели административное дело за опасное вождение.

В конце сентября москвичка Мария Х. рассказала, что ее машину угнали в автосервисе и продали священнику, который наездил на ней штрафов на 60 тысяч рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!