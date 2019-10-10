В российском монастыре произошла стрельба

На территории Спасо-Преображенского мужского монастыря в оренбургском городе Бузулук произошла стрельба. Об этом в четверг, 10 октября, источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости.

В результате инцидента пострадал один человек. Как уточнил агентству другой источник, стрельбу нападавший открыл из самодельного оружия. О его личности и мотивах в настоящее время неизвестно.

Информацию о стрельбе в Бузулукской епархии подтвердили «Интерфаксу», отметив, что ЧП произошло 9 октября. Среди священнослужителей пострадавших нет.

Как рассказали Orenday.ru местные жители, стрельбу из ружья открыл священник, а пострадавшим является один из прихожан. Официального подтверждения данной информации пока нет.

В июне стало известно, что полиция задержала жителя Сахалина, открывшего стрельбу в православном храме. Мужчина вошел в здание, выстрелил из пневматического пистолета в потолок и потребовал от служительницы иконы, крестики и прочее церковное имущество.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru