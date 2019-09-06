Российские приставы устроили рейд со священником

Нижегородские судебные приставы устроили рейд по взысканию алиментов и пригласили к участию православного священника. Его присутствие вынудило многих должников раскаяться, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В ведомстве уточнили, что рейд проходил в рамках их ежегодной акции «Собери ребенка в школу», и приставы обходят мужчин и женщин, которые не выделяют деньги на содержание своих детей.

«В этом году впервые мы решили пригласить с собой священника. Вместе с нами в рейд отправился протоиерей Виктор Поляков. Священник рассказывал, какие последствия ждут тех, кто отказывается помогать собственному ребенку. Многие сразу раскаивались», — сказала начальница отдела по взаимодействию со СМИ Лиана Захарян.

Она добавила, что на глазах многих наворачивались слезы при виде священнослужителя. Некоторые должники хотели пообщаться с батюшкой, поделиться своими переживаниями, получить наставления.

По словам Захарян, акция оказалась удачной. «Можно сказать, с божьей помощью детей в школу собрали», — указала она, отметив, что теперь приставы и в дальнейшем будут пользоваться услугами священнослужителей различных конфессий.

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