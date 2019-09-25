Российский священник наездил на угнанной машине штрафов на 60 тысяч рублей

Жительница Москвы Мария Х. рассказала, что в местном автосервисе украли ее машину и продали священнику, который набрал штрафов на 60 тысяч рублей. Об этом девушка сообщила изданию «Ридус».

Мария рассказала, что в начале 2018 года оставила автомобиль «Шевроле Каптива» для ремонта в автосервисе на улице 2-й Нагатинский проезд, дом 6 «б». Вскоре Мария заболела, ее несколько раз госпитализировали, и она договорилась, что машина останется в сервисе на хранение. Девушку попросили оставить в сервисе техпаспорт и ключ от автомобиля, чтобы не было проблем, так как к ним якобы могла нагрянуть проверка и «обвинить в воровстве». Она согласилась.

Почувствовав себя лучше, Мария позвонила в автомастерскую, чтобы узнать, когда можно забрать автомобиль. Позже она поняла, что сервис работает неофициально. Приехав туда, она обнаружила, что машины там нет. Оказалось, что кража произошла в апреле 2018 года, а все это время ей отвечали, что с ее автомобилем все в порядке.

Хозяйка автомобиля считает причастным к краже мастера Владимира Морозова, которого позднее уволили. Она утверждает, что машину продали священнику из Московской областной епархии Александру Гнеденко — Мария узнала об этом на сайте госуслуг, увидев много штрафов. Гнеденко совершил около 46 нарушений, в том числе неоднократно превышал скорость. Он также пытался оформить автомобиль на себя, но ему отказали из-за ранее наложенного на перерегистрацию судебного ареста, который Мария не успела снять из-за госпитализации.

Полиция по просьбе собственницы забрала машину у священника в поврежденном состоянии. Теперь Мария не может опротестовать штрафы и утверждает, что следствие пытается замять дело. Кроме того, статью переквалифицировали с «Кражи» (158 УК) на «Присвоение и растрату» (160 УК). В обоих случаях Морозов признал вину, сейчас дело слушается в суде по 160 статье. Адвокат предположил, что Морозов не был наемным работником и сотрудничал с полицейскими, которые прикрывали его деятельность. По его мнению, есть свидетельства заинтересованности следствия.

Сотрудник сервиса Морозов находится под подпиской о невыезде, комментировать ситуацию он отказался и сообщил, что с обвинениями не согласен. Со священником Гнеденко связаться не удалось, однако в его объяснении сказано, что год назад он связался со знакомым, который занимается перекупкой машин, и спустя месяц купил у него «Шевроле Каптиву» за 600 тысяч рублей. Священник Гнеденко отметил, что из документов на машину было только свидетельство о регистрации, а документ о купле-продаже не оформлялся. Он добавил, что о краже ничего не знает.

Мария обратилась в епархию и написала жалобу на имя патриарха Кирилла. В Московской областной епархии «Ридусу» рассказали, что священнослужитель с фамилией Гнеденко у них не числится, и предположили, что он служит в другой епархии или просто представляется священником.

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