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Российский священник объяснил совет «остудить пукан» в соцсети

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Денис Васецкий

Отец Дионисий (Васецкий) пояснил свой грубый комментарий девушке во «ВКонтакте» неоднократными оскорблениями и угрозами с ее стороны. Об этом он заявил Telegram-каналу «Подъем».

По словам отца Дионисия, пользовательница, в частности, называла его детей «поповскими высерками». В качестве подкрепления своих слов он прислал изданию скриншот с комментарием девушки, на который он ответил советом «остудить пукан», чтобы тот не треснул.

Он также отметил, что не считает такую реакцию не соответствующей статусу священника, поскольку больше не служит в церкви.

12 сентября отец Дионисий, которого также обвиняли в избиении 58-летней сотрудницы епархии Тамары Филипповой, написал грубый комментарий девушке во «ВКонтакте» и возмутил пользователей сети. Он посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан», чтобы тот не треснул. В Магнитогорской епархии отказались комментировать поведение священника, мотивируя это тем, что он уже не является клириком местной церкви.

8 апреля сотрудница Магнитогорской епархии Филиппова написала письмо на имя патриарха Русской православной церкви Кирилла, в котором заявила об избиении. Женщина отказалась обращаться в полицию, поскольку это «могло отрицательно сказаться на имидже церкви».

По словам Филипповой, инцидент произошел 27 декабря 2018 года, когда она принимала выгрузку печенья для рождественских подарков детям из малообеспеченных семей. 29-летнему священнику якобы не понравилось, что водитель заехал на территорию собора. В ходе конфликта отец Дионисий обвинил пенсионерку в том, что она «прожирает деньги епархии», на что она заметила, что «его поведение не отвечает статусу священника».

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Предыстория: В РПЦ призвали священника извиниться за совет «остудить пукан» в соцсети
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