Обвиненный в избиении россиянки священник перешел на оскорбления в соцсетях

Отец Дионисий (Васецкий), которого обвинили в избиении 58-летней сотрудницы храма Тамары Филипповой, написал грубый комментарий девушке во «ВКонтакте» и возмутил пользователей соцсети. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан». «Иначе треснет сейчас», — написал он.

В Магнитогорской епархии заявили, что Дионисий уже не является клириком местной церкви, и отказались давать комментарий. Кроме того, в епархии отметили, что он переехал в Казань вместе с епископом Иннокентием и другими священнослужителями. Чем отец Дионисий занимается теперь — не уточняется.

Ранее сотрудница Магнитогорской епархии Тамара Филиппова написала письмо на имя патриарха Русской православной церкви Кирилла, в котором заявила об избиении. Женщина отказалась обращаться в полицию, поскольку это «может отрицательно сказаться на имидже церкви».

По словам Филипповой, инцидент произошел 27 декабря 2018 года, когда она принимала выгрузку печенья для рождественских подарков детям из малообеспеченных семей. 29-летнему священнику якобы не понравилось, что водитель заехал на территорию собора. В ходе конфликта отец Дионисий обвинил пенсионерку в том, что она «прожирает деньги епархии», на что она заметила, что «его поведение не отвечает статусу священника».

Тогда, по словам Филипповой, священник левой рукой «со всей силы швырнул ее о стену». Женщина ударилась виском об угол. Секретарь епархии отец Лев Баклицкий отвез ее в больницу, где ее поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. У Филипповой диагностировали ушиб бедра и виска, а также предынсультное состояние. Ее выписали из больницы 10 января.

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