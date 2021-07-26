Женщина стала лучшей подругой жены бывшего мужа после драки с ней

27-летняя жительница американского штата Юта Тейлор Коул (Taylor Cole) стала лучшей подругой жены бывшего мужа после драки с ней. Ее историю публикует Daily Mail.

Изначально женщины не нравились друг другу. Брак Тейлор с Джентри Хэтчем (Gentry Hatch) закончился борьбой за опеку над их сыном. Каждая встреча превращалась в ссору.

Тейлор боялась, что новая подруга ее бывшего мужа, Мэдисон, станет новой матерью для ее трехлетнего сына Бекхэма. «Ни одна мать не хочет, чтобы ее заменили, и мысль о том, что Бекхэм любил бы ее больше, чем меня, причиняла мне боль», — рассказала женщина.

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Во время празднования дня рождения Тейлор в 2018 году женщины подрались. Причиной стало то, что Мэдисон опубликовала в Instagram фотографии Бекхэма. Это не понравилось Тейлор: «Я просто не хотела, чтобы кто-то хвастался Бекхэмом в интернете. Я поссорилась из-за этого с Джентри, что вызвало еще больше проблем».

Отношения между женщинами стали меняться в декабре 2019 года, когда Мэдисон пригласила Тейлор и ее нового супруга на свадьбу с Джентри. «Я почувствовала, что это был акт солидарности», — отметила Тейлор.

Теперь Тейлор и Мэдисон называют друг друга лучшими подругами, устраивают девичники раз в месяц и созваниваются практически каждый день. «Мы отмечаем большинство праздников вместе», — рассказала Мэдисон. Она подчеркнула, что они дружат как две женщины, а не как две матери.

Подруги создали совместный аккаунт в Instagram, чтобы побудить других разведенных людей сблизиться с новыми партнерами их бывших.

Ранее другая девушка обнаружила, что у ее парня есть несколько любовниц и подружилась с ними. В итоге они вместе отправились в путешествие и распрощались с изменником.

