«Родившая от 10-летнего» школьница рассказала о второй беременности

Жительница Красноярского края Дарья, родившая якобы от 10-летнего школьника, рассказала о второй беременности. Такой новостью 15-летняя россиянка поделилась на своей странице в Instagram.

По ее словам, сначала она сомневалась, оставлять ли ребенка, так как уже растит дочь. Позже школьница заявила, что не будет делать аборт.

«Да, хоть во мне сейчас и обычное скопление клеток, не ребенок, но все же очень жалко прерывать чью-то жизнь. Тем более когда я рожу, Миле будет уже два года, с ней будет не настолько трудно, буду ее иногда оставлять с бабушкой (моей мамой). Да и мне самой уже будет 16. Я смогу переехать, купив квартиру (деньги на нее уже есть)», — написала Дарья.

Уточняется, что Следственный комитет по Красноярскому краю начал проверку по факту вступления в сексуальную связь с несовершеннолетней. Школьница встречалась с 17-летним жителем Самарской области и забеременела от него. Кроме того, в апреле этого года девушка рассказала о свадьбе с ним, которая в итоге не состоялась.

«Также поговорила с Максимом. Как он сказал, он тоже будет помогать с ребенком. На тот момент ему уже будет 18. У него будет собственная квартира», — отметила россиянка.

О первой беременности Дарьи стало известно в середине января 2020 года. Региональное следствие возбудило уголовное дело, по данным которого в ноябре 13-летняя школьница вступила в сексуальные отношения со знакомым и забеременела. В эфире одной из телепередач она и ее 10-летний друг Иван рассказали о своей любви.