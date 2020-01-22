Беременная от 10-летнего россиянина семиклассница рассказала об их любви

Беременная школьница Дарья из Красноярского края и предполагаемый отец ребенка, 10-летний школьник Иван побывали на телешоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Выпуск передачи опубликован на YouTube.
13-летняя Дарья и Иван учатся в разных школах. Они познакомились в феврале 2019 года и через некоторое время признались друг другу в любви. «Мы переписывались, гуляли вдвоем, за руку ходили, целовались. Он когда меня в щеку поцеловал, хвастался своим друзьям», — отметила россиянка. Девочка пояснила, что уже ближе к концу года у них произошла интимная близость в квартире семьи мальчика.
По словам школьницы, в их отношениях царит взаимопонимание и поддержка. Когда Дарья узнала, что у Ивана гастрит, она постоянно напоминала ему о вреде сладких газированных напитков. «Когда я загонялась насчет веса, он говорил, что я самая лучшая, и не надо обращать внимание на всех, кто говорит, что толстая», — сообщила девочка.
Она также рассказала, что в школе и городе их отношения регулярно обсуждают в негативном ключе. «Сейчас практически весь город против нас. Они будут специально говорить всякую чушь», — добавила Дарья. Малахов же упомянул, что члены семьи девочки считают, что отцом ребенка может на самом деле являться ее «взрослый ухажер».
В середине января стало известно, что семиклассница попала в больницу, где медики узнали о беременности подростка. Она решила сохранить ребенка, срок беременности составляет восемь недель.
Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело. По их данным, в ноябре 13-летняя школьница вступила в сексуальные отношения со знакомым и забеременела. Сотрудники ведомства не уточнили ни возраст, ни какие-либо другие детали об этом знакомом.