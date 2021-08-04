На запрещенный для продажи России завод нашли покупателя

Норвежский завод по производству двигателей Bergen Engines будет продан европейскому концерну Langley Holdings. О завершении поиска покупателя сказано на сайте Rolls-Royce, владельца предприятия.

В феврале 2021 года Rolls-Royce объявлял о заключении сделки с российским «Трансмашхолдингом», ее сумма должна была составить 150 миллионов евро. Однако в марте норвежское правительство наложило запрет на продажу.

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Поводом для такого решения стал отчет контрразведывательного Управления национальной безопасности королевства. Проверка показала, что Россия получила бы чувствительные технологии, позволяющие ей укрепить военный потенциал.

«Трансмашхолдинг» ранее объявил о создании научно-технического центра вместе с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), в отношении которого с 2014 года действуют санкции. Предполагалось, что завод Bergen Engines позволит решить одну из главных проблем отечественного судостроения — отсутствие корабельных двигателей. Ранее их закупали на Украине или в странах НАТО, но теперь такой возможности нет.

Двигатели Bergen Engines устанавливают на норвежские патрульные корабли и разведывательные суда. Кроме того, они стали поставщиком для строящихся ледоколов, заказчиком которых выступает Министерство обороны Норвегии.

