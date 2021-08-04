Женщина сделала себе скромный подарок на день рождения и разбогатела

Жительница американского острова Святой Елены, штат Южная Каролина, сделала себе скромный подарок на день рождения и разбогатела. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 28.

Женщина праздновала день рождения и решила купить лотерейный билет за два доллара (145 рублей). В результате она сорвала джекпот в 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей).

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Американка рассказала, что узнав о выигрыше, она заплакала, но это были слезы радости. «Я до сих пор не могу поверить, что выиграла. Это потрясающе!», — сказала она. Женщина отметила, что отпраздновала победу, устроив семейное барбекю.

Магазин, где женщина купила выигрышный билет, получил комиссию в 500 долларов (36,3 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что житель американского региона Гранд-Странд, штат Южная Каролина, купил лотерейный билет, чтобы разогнать скуку, и сорвал джекпот. Мужчина еще не решил, что ему делать с выигрышем.