В КПРФ выразили надежду на исправление скопинского маньяка Виктора Мохова, который в этом году вышел из тюрьмы после отбывания наказания сроком в 17 лет. В поддержке лидера партии Геннадия Зюганова со стороны Мохова ничего плохого не будет, сообщил РИА Новости зампред ЦК партии Владимир Кашин.

«То, что лидер у нас достойный, всю жизнь борется за справедливость, за народ, за русского человека, за весь наш многонациональный народ, — это факт, и, если даже об этом говорит бывший маньяк, мы это, должен сказать, никоим образом негативно не воспринимаем», — заявил Кашин.

Он также добавил, что в партии порадуются за Мохова, если он действительно встал на путь исправления. Кашин порекомендовал тому внимательно прочесть программу КПРФ, в которой говорится, что «человек человеку друг». По мнению депутата, Мохову нужно заняться милосердием и хорошо трудиться, чтобы искупить свою вину.

Ранее в сети появились видео, на которых Мохов был одет в атрибутику КПРФ. На кадрах он заявлял о поддержке партии и ее лидера Геннадия Зюганова. В самой партии видео назвали подделкой и заявили, что на Мохова «нацепили фейковую атрибутику» КПРФ. Член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов подчеркнул, что таким образом партии хотят очернить.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта 2021 года после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но вместо этого похитил их и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.