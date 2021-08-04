В Иркутской области отметят 170-летие Мамина-Сибиряка

В Иркутской области к 170-летию со дня рождения писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка пройдут праздничные мероприятия. Об этом сообщает Baikal Daily.

Инициатива провести данный праздник принадлежит Свердловской области, глава которой объявил 2022 год Годом Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Проект стал общероссийским, к нему присоединяются разные регионы.

Как сообщили в пресс-службе министерства культуры и архивов Иркутской области, произведения Мамина-Сибиряка стали классикой мировой и отечественной литературы.

«На основе его романов "Приваловские миллионы", "Дикое счастье", рассказов и сказок, Серой шейки были созданы популярные художественные и мультипликационные фильмы, театральные и радиопостановки», — говорится в сообщении.