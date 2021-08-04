Заявление по «Северному потоку-2» сочли пасквилем обиженных европейских стран

Заявление американских и европейских парламентариев по газопроводу «Северный поток-2» не окажет влияния на его строительство и ввод в эксплуатацию. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. По его словам, основные зачинщики этого пасквиля — США и отдельные лоббистские структуры, за которыми стоят производители сжиженного природного газа (СПГ).

Вместе с тем эксперт отметил, что заявление парламентариев может сказаться на дальнейших переговорах по диверсификации поставок газа в Европу, на чем настаивают США.

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«Но прежде всего, следует подчеркнуть, что авторы заявления — это все-таки не уровень министров, не уровень глав государств, это уровень отдельно взятых парламентариев, за которыми, на мой взгляд, стоят определенные лоббистские структуры», — счел Камкин.

Специалист также обратил внимание на состав авторов заявления: помимо США, Великобритании и Ирландии, документ подписали прибалтийские страны, Украина, Польша и Чехия. «То есть — глобально антироссийские и так называемые "обиженные страны Европы"», — подчеркнул Камкин.

Ранее парламентарии США, Великобритании, Ирландии, Эстонии, Литвы, Латвии, Чехии, Польши и Украины опубликовали совместное заявление с критикой «Северного потока-2». Авторы документа назвали проект геополитическим инструментом России, обвинив Москву в стремлении использовать газопровод для шантажа и давления на Украину.