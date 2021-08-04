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Захваченный у берегов ОАЭ танкер направился в сторону Ирана

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Фото: Michael Heiman / Getty Images

Танкер Asphalt Princess, захваченный у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), направился в сторону территориальных вод Ирана. Об этом сообщает BBC News.

Как стало известно, корабль движется по направлению к Ормузскому проливу. Кто именно захватил корабль, неизвестно. Однако в Великобритании допустили, что к этому может быть причастен Иран. При этом Корпус стражей исламской революции (КСИР) отверг эту информацию.

Танкер Asphalt Princess был угнан группой из восьми или девяти человек в Оманском заливе. Инцидент, предположительно, произошел в 97 километрах от провинции Фуджейра. По сообщениям источников, на борт судна поднялись вооруженные люди и отключили системы слежения.

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