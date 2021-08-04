Смартфон OnePlus взорвался в кармане пользователя

Смартфон OnePlus взорвался и загорелся в кармане женщины из Индии. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Об инциденте изначально рассказал в своем Twitter житель индийского Бангалора Анкур Шарма (Ankur Sharma), который приходится пострадавшей супругом. Позже он удалил свой твит. В сообщении он признался, что телефон OnePlus Nord 2 загорелся в кармане брюк его жены, когда она ранним утром передвигалась на велосипеде. Сперва женщина почуяла дым, а затем услышала резкий хлопок.

В результате взрыва пользовательница устройства получила сильные ожоги, однако характер повреждений не раскрывается. Житель Бангалора опубликовал фотографии, на которых видна степень разрушения телефона. Задняя крышка смартфона Nord — там располагается аккумулятор гаджета — прогорела, видны внутренности девайса.

Вероятнее всего, инцидент произошел из-за повышенного нагрева батареи. OnePlus пока что не выступила с официальным заявлением, однако уже отреагировала на происшествие. Как заметили журналисты, представители компании написали в комментариях к твиту Шарма, что приносят извинения за неудобства и готовы возместить ущерб.

В начале июля индийские СМИ сообщили о том, что взорвавшийся в кармане смартфон Xiaomi Poco C3 нанес серьезные травмы его владельцу. Предположительно смартфон мог загореться из-за перегрева батареи или проблем с аккумулятором.