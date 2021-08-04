Россияне массово поменяли планы и поехали отдыхать в один регион страны

Из-за новых условий заселения в отели Краснодарского края российские туристы массово поменяли планы и поехали отдыхать в другие регионы — одним из них стал Крым. Об этом сообщают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на сайте организации.

Вступившие в силу с 1 августа новые правила размещения в отелях Кубани, согласно которым туристы при заселении обязаны предоставить сертификат вакцинации или взять на себя обязательство сделать прививку от COVID-19, отпугнули от курортов Краснодарского края большинство россиян.

Специалисты прогнозируют недозагрузку в отелях Кубани и падение спроса на бронирование объектов размещения в августе ниже 50 процентов. Отмечается, что туристический поток смещается в сторону Крыма и Абхазии.

При этом туроператоры не наблюдают массовых аннуляций туров на курорты Краснодарского края, так как, по их мнению, правила не были неожиданностью для туристов. Тем не менее представители отрасли надеются на смягчение требований по заселению, например, на возможность размещаться в отелях путешественникам с отрицательным ПЦР-тестом.

Ранее в июле были раскрыты самые популярные среди россиян направления для поездок в последнем месяце лета. По информации аналитиков, в Симферополь запланировали отправиться 16,6 процента туристов. Вторым по популярности направлением оказалась Москва — около 13,7 процента оформленных авиабилетов.