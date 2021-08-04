В Минске началась акция протеста из-за смерти нелегального мигранта, которого обнаружили на границе с Литвой. Об этом сообщает Telegram-канал ONT News.

Белорусы собрались у здания посольства Литвы в Минске и скандируют «Не забудем, не простим!». Многие держат в руках баннеры с надписями «Науседу в Гаагу» (президент Литвы Гитанас Науседа — прим. «Ленты.ру»), «Литва — концлагерь XXI века», «Разрушили Ирак — принимайте гостей».

Протестующие требуют прекратить жестокое обращение с беженцами и справедливо наказать литовцев, которые, по их мнению, до смерти избили одного из нелегалов. На месте дежурят правоохранители, о задержаниях не сообщалось.

4 августа сотрудники Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии сообщили, что в районе населенного пункта Бенякони на границе с Литвой погиб нелегальный мигрант. Уточняется, что пограничники обнаружили его в крайне тяжелом состоянии и попытались оказать ему первую помощь, однако спасти беженца не удалось. При осмотре на теле погибшего обнаружены множественные ушибы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял расследование инцидента под личный контроль.

Ранее Лукашенко неоднократно обвинял власти Литвы в жестоком обращении с беженцами из стран Ближнего Востока и Азии. По его словам, условия их содержания напоминают концентрационные лагеря фашистов.

Кроме того, он заявил, что Европейский союз (ЕС) сам виноват в усугублении миграционного кризиса. По его мнению, наплыв нелегалов связан как с военным вмешательством стран-членов НАТО в ближневосточные страны, так и преференциальной политикой государств ЕС в отношении беженцев.