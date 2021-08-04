В Петербурге начали проверку после отказа везти пассажира с ДЦП из списка Forbes

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга начал проверку в связи с инцидентом, когда водитель автобуса отказался везти россиянина из списка Forbes с детским церебральным параличом (ДЦП). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Комитет по транспорту проводит проверку работы перевозчика коммерческого маршрута К-322 по факту отказа в перевозке пассажира с ДЦП», — говорится в сообщении комитета.

В пресс-службе отметили, что водитель общественного транспорта должен вести себя тактично. Также в ведомстве принесли извинения Ивану Бакаидову от имени транспортного комплекса Петербурга.

Об инциденте стало известно 4 августа. Проехав около 500 метров, водитель маршрутки остановился на светофоре, открыл дверь и попросил Бакаидова выйти. Даже после того как загорелся зеленый свет, водитель настаивал на своем и отказывался ехать дальше. Тогда к нему подошел мужчина с заднего сиденья и спросил у водителя, зачем он «пристал к инвалиду», и в грубой форме попросил вернуться к работе. После инцидента транспортная компания Санкт-Петербурга уволила водителя.

Программист Иван Бакаидов включен в список 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии журнала Forbes.