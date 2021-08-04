Эксперт оценил вероятность перемен в отношениях России и Грузии

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Николай Силаев оценил вероятность перемен в отношениях России и Грузии после обращения грузинской партии «Альянс патриотов» к российскому президенту Владимиру Путину за помощью. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Силаева, обращение грузинской оппозиции к президенту России не означает, что в ближайшее время отношения двух стран изменятся. «Грузия опять погрузилась в политический кризис, конца ему не видно, обе стороны этого внутриполитического противостояния обвиняют друг друга в работе на Кремль, это у них уже вместо "здравствуйте"», — пояснил он.

Эксперт выразил мнение, что грузинские политики не готовы к диалогу. «Как только они о диалоге заговаривают, какую-то встречу проведут, они понимают, что тут же их политические оппоненты начнут про них рассказывать, что они агенты Кремля», — отметил он. Силаев также обратил внимание, что представители «Альянса патриотов» не раз посещали Россию и встречались с депутатами Госдумы и сенаторами.

Ранее «Альянс патриотов Грузии» написал письмо Путину с просьбой улучшить грузино-российские отношения. По словам авторов обращения, в Грузии были проведены опросы, в ходе которых 70 процентов респондентов поддержали идею военного нейтралитета, а почти 76 процентов высказались за диалог с Россией.