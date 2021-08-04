Попросившая Путина о помощи грузинский политик выступила с заявлением

Лидер оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили, ранее попросившая президента России Владимира Путина о помощи, заявила о готовности приехать в Москву. Ее слова приводит Sputnik Грузия.

«Да, я поеду, встречусь с депутатами и не только с депутатами, если будет такая готовность с их стороны. Я также встречусь с лицами, занимающими различные политические должности, для защиты нашей страны», — заявила она. По словам Инашвили, оппозиционная партия идет путем, который принесет благо Грузии.

Политик также прокомментировала открытое письмо, написанное российскому лидеру. По ее словам, партия готова к диалогу на всех уровнях. Инашвили подчеркнула, что письмо было подписано очень влиятельными людьми, которые говорили в политике «свое слово последние 30 лет».

Ранее «Альянс патриотов Грузии» написал письмо Путину с просьбой улучшить грузино-российские отношения. По словам авторов обращения, в Грузии были проведены опросы, в ходе которых 70 процентов респондентов поддержали идею военного нейтралитета, а почти 76 процентов высказались за диалог с Россией.