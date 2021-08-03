В России объяснили обращение грузинской партии за помощью к Путину

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «Лентой.ру» объяснил желание грузинской партии «Альянс патриотов» сотрудничать с российским правительством сложной экономической ситуацией в стране, которая остро нуждается во внешней поддержке. Впрочем, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заметил, что такая маленькая партия едва ли привлечет внимание президента России.

Грузинская политическая партия «Альянс патриотов» обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину. «Мы обращаемся к Вам в надежде на Ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной Думы, Совета Федерации и администрации президента РФ. Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов», — говорится в письме

Восстановление экономических связей

Журавлев предположил, что «Альянс патриотов» с помощью Путина хочет стать аналогом украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь».

«Они хотят стать основой восстановления экономических связей России и Грузии, потому что кроме нас эта страна никому не нужна, — считает политолог. — Ничего эксклюзивного, кроме грузинского вина, там нет, а никакой другой сельскохозяйственной продукции там в жизни не вырастало. По большому счету, прокормить себя этой стране довольно сложно. Именно поэтому они так активно боролись за Абхазию — это более крупная территория между горами и морем, там может произрастать больше продукции».

Эксперт заметил, что «Альянс патриотов» поступил довольно рационально, решив заручиться поддержкой другого государства для реализации своих политических и экономических амбиций.

«Они просто посчитали, что, если получат положительный отклик на свое обращение, то смогут обратиться к любым предпринимателям с предложением помочь наладить экономические отношения с Россией в обмен на ответную помощь с избирательной кампанией. Они просто монополизируют некий канал», — заключил Журавлев.

Владимир Жарихин усомнился в возможностях партии привлечь к себе внимание президента России. По его мнению, она слишком невелика и не вызывает большой поддержки среди населения.

«Это маленькая маргинальная партия. И, при всей моей к ней симпатии и их искреннем желании, сомневаюсь, что на они получат отклик на свое обращение», — заметил политолог.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что считает, что европейское будущее страны неизбежно. Таким мнением она поделилась в ходе выступления на международной конференции «Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона».