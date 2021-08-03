Грузинская партия обратилась за помощью к Путину

Грузинская политическая партия «Альянс патриотов» обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину. Текст открытого письма, обнародованного лидером политсилы Ирмой Инашвили, публикует портал «Грузия Online».

Авторы письма отмечают, что участвовали в формировании «Группы диалога» между грузинскими и российскими депутатами, а также в создании «Венского формата» с участием грузинских, российских, европейских и американских экспертов.

Кроме того, как сказано в обращении, в Грузии были проведены опросы, в ходе которых 70 процентов респондентов поддержали идею военного нейтралитета, а почти 76 процентов высказались за диалог с Россией.

Однако правящая партия «Грузинская мечта», сторонники экс-президента Михаила Саакашвили и финансируемые Западом неправительственные организации публично обвиняли организаторов опроса в том, что они являются агентами Кремля, и требовали их ареста, подчеркивает «Альянс патриотов». В итоге работа «Группы диалога» и «Венского формата» оказалась полностью заморожена.

«Мы обращаемся к Вам в надежде на Ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной Думы, Совета Федерации и администрации президента РФ. Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов», — говорится в письме.

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