В Белоруссии историческую усадьбу продадут почти за 30 рублей

В белорусской деревне Осада Дедино на аукцион выставили историческую усадьбу Рудницких. В качестве начальной цены лота определили почти 30 рублей. Об этом сообщает издание «Народные новости Витебска».

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Аукцион по продаже состоится 12 августа. Желающие смогут предложить за объект XIX века не менее 29 рублей. По условиям продажи, новый владелец дома будет обязан в течение четырех лет «провести его реконструкцию под жилые помещения» и в будущем использовать владение для предпринимательской деятельности.

Усадьба находится в Миорском районе. Она была построена в 1810-1820-х годах для дворянского судьи Александра Рудницкого. Двухэтажное здание в стиле классицизма с колоннами и четырехскатной крышей занимает площадь более 772 квадратных метров. Фасад его сильно обветшал, в оконных проемах отсутствуют рамы.

Владение Рудницких пытались продать на аукционе и в 2016 году. Тогда в качестве начальной стоимости обозначили 210 тысяч рублей. Новый владелец должен был подписать охранное обязательство и «при необходимости» в течение двух лет провести реставрацию объекта. Он также должен был компенсировать более 4,1 миллиона рублей за оформление документов.