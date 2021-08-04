Недовольный обслуживанием украинец поджег кафе

Мужчина остался недоволен качеством обслуживания в одном из кафе в Киеве и решил поджечь его. Об этом сообщает «Украина.ру» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, правоохранители уже задержали злоумышленника, им оказался ранее не судимый 35-летний житель столицы. Задержанный объяснил, что решил отомстить заведению за плохой сервис. Он разбил окно и кинул внутрь здания зажигательную смесь.

В результате инцидента был поврежден интерьер кафе, среди персонала и посетителей пострадавших нет. Сейчас идет оценка стоимости восстановительных работ. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

1 августа сообщалось, что жители Харькова заметили на крыше дома в частном секторе полуголого 39-летнего мужчину, который вел себя неадекватно, и вызвали полицию. Неизвестный оказал сопротивление патрульным и попытался прогнать их металлической палкой. Одного из силовиков мужчина сбросил с крыши постройки, другого избил, а затем попытался скрыться.

Оба правоохранителя получили травмы и были госпитализированы. Как выяснилось позже, нападавший страдал психическими расстройствами, он также получил травмы и был помещен в больницу. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о нападении на правоохранителей, она предусматривает до пяти лет тюремного заключения.