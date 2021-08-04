В России ответили на заявления о наказании Украины «Северным потоком-2»

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру» объяснил опасения Украины в «наказании» после завершения строительства «Северного потока-2» привычкой страны жить за счет ресурсов России. Политик заметил, что неприятных последствий можно избежать с помощью конструктивного диалога.

Американский обозреватель Джон Рюль предрек Украине наказание после завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Проект позволит России ограничивать транзит газа через Украину, не задевая интересы своих клиентов в Европе. По его мнению, в этом случае желание европейских стран выступать в качестве посредника уменьшится, а Киев не сможет рассчитывать на широкое международное «возмущение» из-за новых для него обстоятельств.

Вопрос конкуренции и экономических принципов

Цеков заметил, что Украина активно ратует за европейские стандарты и ценности, забывая, что существуют и такие принципы, как конкурентность, договоренности и экономические вопросы, не менее ценные для Евросоюза.

«Пострадает ли в итоге Украина, будет зависеть от того, как она станет вести диалог с Россией, как договорится об использовании газопровода, какие цены предложит. И прекратит ли предъявлять различные иски нашей стране, — считает политик. — Они собирались долгие годы жить за счет России, поставок газа, а заявления о том, что мы их дискриминируем и ущемляем, по сути, просто от бессилия».

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Цеков заявил, что Украине ничего не грозит, если страна научится договариваться, а Россия легко пойдет на диалог в случае наличия выгодных предложений и договоренностей.

«Они должны не ныть, а предлагать условия, выгодные не только для них, но и для нас. Дело в том, что Россия — страна, которая долгие годы содержала Украину, предоставляя практически бесплатно газ и многое другое. Они к этому привыкли. Но раз стали европейцами, то и жить надо начинать по местным правилам — мы как раз это и предлагаем. Это просто законы экономики: мы откликнемся на выгодные предложения, на невыгодные — нет. Так что пусть лучше думают, как договориться с Россией, чем пытаться выдвигать свои условия», — резюмировал Цеков.

В июле президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель пришли к соглашению по «Северному потоку-2», в рамках которого Вашингтон обязался прекратить противодействие завершению проекта. Берлин обещал поддерживать энергетический сектор Украины после запуска газопровода. Также США и ФРГ пригрозили ввести новые санкции против России в случае, если она будет использовать транзит газа для политического давления на соседние страны.