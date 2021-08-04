Белоруссия обвинила ЕС в скотском отношении к мигрантам

В Европейском союзе (ЕС) к мигрантам из стран Ближнего Востока и Азии относятся как к скоту, что сопоставимо с условиями содержания военнопленных в фашистских концентрационных лагерях. Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович, сообщает БЕЛТА.

По его словам, беженцев содержат в ужасных условиях. Кроме этого, он обвинил правительства стран ЕС в регулярном применении физического насилия к мигрантам. «Отсутствие воды, пищи и других нормальных общечеловеческих элементарных ценностей. Обливают их из водометов, травят газом, чтобы люди, которые начинают возмущаться, молчали», — отметил Вольфович.

Он добавил, что государства-члены ЕС сами спровоцировали усугубление миграционного кризиса. Их военное вмешательство во внутренние конфликты ближневосточных государств привели к массовому бегству мирного населения в европейские страны, где им обещали всестороннюю поддержку.

Однако нести ответственность за вмешательство Запад не хочет, поэтому стремится всю вину повесить на Белоруссию, считает Вольфович. «Они (литовские пограничники — прим. «Ленты.ру») по сути толкают живым щитом этих мирных людей на наших пограничников. Перед этим избивают их до полусознательного состояния», — сказал секретарь Совбеза.

4 августа Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на границе с Литвой погиб нелегальный мигрант. Он был обнаружен в крайне тяжелом состоянии, с множественными ушибами на теле, в районе населенного пункта Бенякони.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что убийство мигранта спланировал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Целью провокации был подрыв международного имиджа Литвы.