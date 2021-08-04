Высокий Суд Ирландии рассмотрит иск мажоритарных акционеров к ТОАЗ

ТОАЗ, одно из крупнейших российских предприятий химической промышленности получило уведомление адвокатов мажоритарных акционеров компании о решениях, принятых в рамках судебных разбирательств, которые ведутся в Высоком Суде Ирландии по иску четырех компаний – акционеров ТОАЗа к ряду ответчиков. Об этом говорится в сообщении предприятия.

В частности, со стороны компании «Уралхим» оспаривалось наличие у ирландских судов компетенции по рассмотрению дела по иску мажоритарных акционеров ТОАЗ. Это заявление суд рассматривал в 2019 году, и в рамках этого разбирательства «Уралхим» заявил о нарушении порядка вручения судебных извещений за пределами юрисдикции Высокого Суда.

В пятницу 30 июля 2021 года Высокий Суд огласил свое решение отклонить оба заявления компании «Уралхим» и установил, что мажоритарные акционеры ТОАЗа доказали наличие у ирландских судов компетенции по рассмотрению дела. Окончательный текст судебных актов истцы ожидают получить до 8 октября 2021 года, когда рассмотрение дела Судом будет продолжено.

Судебное разбирательство ведется по иску четырех компаний – акционеров ПАО «ТОАЗ» к ряду ответчиков, в число которых входят, среди прочих, миноритарные акционеры компании: «Уралхим» и Евгений Седыкин, руководители «Уралхима» Дмитрий Мазепин и Дмитрий Коняев, а также основная холдинговая структура группы «Уралхима» - кипрская компания Uralchem Holding PLC.

Был подан иск о возмещении ущерба в 2 миллиарда долларов, причиненного сговором ответчиков с целью мошеннического завладения (conspiracy to defraud) акциями ТОАЗа.

Высокий Суд 27 июня 2019 года утвердил обязательство, принятое на себя компанией «Уралхим», не исполнять самому и никаким образом не способствовать исполнению другими лицами за счет любых активов истцов - акционеров ТОАЗа любого приговора Комсомольского районного суда города Тольятти в части гражданского иска, заявленного «Уралхимом» в данном уголовном деле, либо любого иного судебного акта в связи с данными гражданскими исками.

Позже, 15 июля 2020 года, мажоритарные акционеры ТОАЗа обратились в Высокий Суд с ходатайством о вынесении судебного распоряжения, которое обеспечивало бы те же меры защиты, которые были ранее уже предоставлены Обязательством. Обязательство сохраняет силу до того момента, когда Высокий Суд рассмотрит по существу это ходатайство о вынесении судебного распоряжения. По мнению адвокатов, представляющих мажоритарных акционеров, как минимум до разрешения Высоким Судом ходатайства о вынесении судебного распоряжения на акции ТОАЗа, принадлежащие истцам, не может быть обращено взыскание.

