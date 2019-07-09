Адвокаты обжалуют приговор в отношении бывшего руководства «Тольяттиазота»

Адвокаты бывшего руководства «Тольяттиазота» заявила о намерении обжаловать приговор Комсомольского районного суда города Тольятти в отношении экс-главы химического предприятия Владимира Махлая, а также Сергея Махлая и Евгения Королева. Об этом на пресс-конференции сообщил адвокат Александр Гофштейн, передает Rambler News Service. По словам адвоката, апелляция будет подана в Самарский областной суд.

В ходе пресс-конференции адвокаты и представители компании рассказали о том, что в ходе экспертизы по установлению ущерба было допущено не менее 70 ошибок.

По словам председателя совета директоров «Тольяттиазота» Петра Орджоникидзе, приговор суда «абсурден, совершенно не обоснован, не учитываются какие-то элементарные вещи, которые составляют суть деятельности любого предприятия, базовые финансовые показатели. И все это, отметил он, заставляет задуматься о том, каким образом принимаются такие решения.

В частности, по его словам, суд пришел к выводу, что вся продукция реализованная за 4 года на предприятии, была похищена. При этом, по данным аудированной отчетности компании, выручка за эти годы составляла внушительные суммы – от 30 до 33 миллиардов рублей, чистая прибыль составляла 7-8 миллиардов, выплачивались внушительные дивиденды, рост стоимости чистых активов составил около 50 процентов за три с лишним года. «Всего этого невозможно было бы достичь, если бы практически вся продукция была похищена. Вся выручка, полученная от реализации продукции, была зачислена на счета предприятия, однако это факт был полностью проигнорирован», — отметил он.

Как отметил один из адвокатов Денис Симачев, ПАО «Тольяттиазот» было признано потерпевшим на стадии судебного разбирательства, «несмотря на тот факт, что последовательно на протяжении всех пяти лет следствия заявляло, что никакого события преступления не было, что продукция завода не похищалась, а реализовывалась по договорам и в общество поступали средства за поставленную продукцию».

Он также сообщил, что по окончании расследования первого уголовного дела защитники получили от следователя обвинительное заключение в бумажном виде, а также на электронном носителе. При этом выяснилось, что автором этого документа является не следователь и не следственный орган, а компания «Уралхим», компании, которая находится в корпоративном конфликте с «Тольяттиазотом».

«Мне, как корпоративному юристу, в этом деле были удивительны несколько обстоятельств. Например, как факты не раскрытия информации или неодобрения сделок с заинтересованностью, даже если бы таковые и имели место быть, можно рассматривать как элементы состава преступления. В худшем случае соответствующие действия должны влечь административную ответственность, — комментирует решение суда доктор юридических наук, профессор, руководитель программы магистратуры юридического факультета МГУ по направлению «Корпоративное право» Ирина Шиткина. — Мне кажется, весь бизнес должен насторожиться от факта того, что не раскрытие информации и, возможно, ошибочная квалификация сделки может влечь за собой уголовную ответственность».

Второй момент, по словам Ирины Шиткиной, касается удовлетворения уголовным судом гражданского иска. Как правило, в уголовном процессе гражданские иски по сложным делам, а данное дело несомненно является сложным, остаются без рассмотрения. Уголовный суд передает такие иски для рассмотрения в гражданском процессе. Без какого-либо недоверия и уж тем более обвинений в адрес суда общей юрисдикции по уголовным делам скажу, что данный гражданский иск требует высокого уровня квалификации, а главное - специализации судебного состава.

Присуждение и акционеру, и обществу ущерба, рассчитанного от суммы продукции, поставленной по якобы не рыночной цене, также представляется крайне сомнительным.

Акционеры в принципе не имеют прав на имущество общества, поскольку сферы собственности акционера и самого общества разделены. Признаком юридического лица — это знает любой студент первого курса — является имущественная обособленность. Акционер имеет право на получение ликвидационной квоты и получение дивидендов, причем дивиденд - величина отнюдь не гарантированная.

По сути, удовлетворение гражданского иска, осуществленное и в адрес общества, и в адрес акционера приведет к неосновательному обогащению акционера, которому присуждение осуществляется фактически дважды. Первый раз прямым взысканием в пользу акционера денежных средств, второй раз косвенно - за счет повышения капитализации общества от полученного присуждения, и, как следствие, увеличения стоимости акций».

Кроме того, по ее словам, в деле нет доказательств аффилированности обвиняемых с иностранными компаниями-акционерами ТОАЗ и компанией Нитрохем, которой поставлялась продукция ТОАЗа.

«Я писала заключение по этому делу и знакома с материалами и готова повторить, что там нет аффилированности по российскому законодательству. Но возвращаясь к проблеме в целом еще раз замечу, что для бизнеса это весьма опасный прецедент, если любое действие по не раскрытию информации или неодобрению сделок с заинтересованностью, которое в обычной ситуации подлежит административной ответственности в виде банального штрафа, возводится в ранг преступного. Уверена, что в частности поэтому приговор по "делу ТОАЗа" вызовет общественный резонанс". — говорит Ирина Шиткина.

Ранее, 5 июля, суд приговорил Владимира Махлая к 9 годам колонии, а других руководителей «Тольяттиазота» Сергея Махлая и Евгения Королева к девяти и восьми годам соответственно.

Уголовное дело в отношении «Тольяттиазота» было возбуждено в 2012 году по части 4 статьи159 УК РФ. Позже суд заочно арестовал на тот момент президента «Тольяттиазота» Владимира Махлая, его сына Сергея, владельца швейцарской Ameropa AG Андреаса Циви и директора швейцарской Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта.

