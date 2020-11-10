Бывший глава «Тольяттиазота» попросил генпрокурора разобраться в деле компании

Бывший председатель совета директоров компании «Тольяттиазот» (ТОАЗ) Сергей Махлай направил открытое письмо генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову в котором попросил дать поручение провести тщательную и объективную проверку всех аспектов уголовного дела в отношении себя, членов семьи Махлая и предприятия «Тольяттиазот». Письмо публикует «Независимая газета».

«Прошу также проверить законность действий представителей следственных органов, участвующих в расследовании уголовных дел по тематике ТОАЗа. Разобравшись в "деле «Тольяттиазота" и дав объективную правовую оценку действиям правоохранителей и миноритариев, Вы смогли бы показать деловому сообществу силу и независимость прокурорского надзора, а также на деле продемонстрировали бы руководству страны свою приверженность курсу на реальную защиту интересов бизнеса и репутации России», — сообщается в письме.

Речь в письме идет об одном из самых громких и длительных корпоративных конфликтов в России — так называемом «деле «Тольяттиазота». По мнению Сергея Махлая, на протяжении более десяти лет миноритарный акционер «Тольяттиазота» — компания «Уралхим» предпринимает попытки заполучить контроль над предприятием, для чего использует, «по сути, рейдерские методы, инициирует судебные разбирательства, привлекает органы прокуратуры и следствия».

По заявлениям «Уралхима» против бывших руководителей ТОАЗа и контрагентов предприятия возбужден целый ряд уголовных дел по статьям 159 и 210 УК РФ, которые довольно часто используются в российской практике в отношении бизнесменов, указано в открытом письме генпрокурору. «В рамках проходивших в 2018–2019 годах судебных разбирательств суд не счел нужным услышать позицию как обвиняемых, так и самого "Тольяттиазота". И это несмотря на то, что предприятие фигурировало в материалах в качестве "потерпевшего". При этом пострадавший "Тольяттиазот" неоднократно публично заявлял об отсутствии события преступления и претензий к обвиняемым. В настоящее время ТОАЗ продолжает обжаловать вынесенные судебные решения», — подчеркивает Сергей Махлай.

Сергей Махлай полагает, что обоснованность приговора Комсомольского районного суда Тольятти от 5 июля 2019 года и определение Самарского областного суда от 26 ноября 2019 года об оставлении этого приговора в силе вызывают сомнения. При этом, по мнению Сергея Махлая, и следствием, и самим судом установлены многочисленные нарушения и даже арифметические ошибки экспертов на общую сумму более 7 миллиардов рублей.

В рамках корпоративного конфликта миноритарии не ограничиваются недружественными правовыми шагами, утверждает Сергей Махлай.

Сергей Махлай также напоминает, что сотрудники и руководители ТОАЗа неоднократно официально заявляли, что действия «Уралхима» они расценивают как угрозу для стабильной работы предприятия и его развития. «Своими шагами миноритарии создают опасный прецедент для всего российского бизнеса», — отмечено в письме генпрокурору страны.

Ранее в интервью «Газете.ру» Сергей Махлай говорил о необходимости объективного расследования «дела ТоАЗа» и о том, что действия «Уралхима» и его главы Дмитрия Мазепина «бьют по международному имиджу России и создают абсолютно ненужные точки трения в диалоге с мировым сообществом».