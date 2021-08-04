Водитель нечаянно провез через границу тонну наркотиков и остался на свободе

Водитель грузовика, который нечаянно провез через американскую границу около тонны наркотиков, останется на свободе. Об этом сообщает издание USA Today.

Контрабанду нашли 7 июля, когда грузовой автомобиль, который вел 32-летний Тасбир Сингх (Tasbir Singh), остановился в американском городе Детройт, штат Мичиган. Подозрительные поддоны заметил оператор рентгеновской установки, досматривавший груз. Полицейская собака-ищейка, которую привели к машине, подтвердила, что внутри могут находиться наркотики. Ящики вскрыли и обнаружили в них марихуану стоимостью 3,2 миллиона долларов (233 миллиона рублей).

Арестованный водитель уверял, что не знал о наркотиках и считал, что везет пружины. По его словам, грузоотправитель в Канаде сам погрузил ящики в машину. Он не осматривал их содержимое, потому что правила, введенные на время пандемии COVID-19, запрещают выходить из кабины во время погрузки.

Адвокат водителя утверждает, что неизвестные взломали компьютеры компании, где тот работал, и создали поддельный заказ на доставку пружин в США. Когда Сингх приехал на указанное в заказе место, они без его ведома погрузили в машину наркотики.

22 июля прокуратура США согласилась с аргументами адвоката и обратилась в суд с прошением о снятии обвинений в адрес водителя. Сингх вышел на свободу после 16 дней за решеткой.

Ранее сообщалось, что врачи извлекли из полости носа 48-летнего австралийца марихуану, которую он спрятал там 18 лет назад. За это время она превратилась в так называемый ринолит — инородное тело, обросшее многолетними отложениями минеральных солей.