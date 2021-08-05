Сотрудники Amazon возьмут реванш в войне с руководством

С начала пандемии корпорация Amazon увеличила штат, наняв сотни тысяч новых сотрудников по всему миру. Однако проблемы, связанные с трудовой политикой компании, продолжают умножаться вместе с числом работников. The New York Times пишет, что на складе компании в штате Алабама могут провести повторное голосование о создании профсоюза, так как руководство подозревают в попытке повлиять на результаты предыдущего голосования.

Сотрудник американского Национального управления по трудовым отношениям (NLRB) 2 августа заявил, что Amazon незаконно препятствовала организации честного электорального мероприятия в подразделении в Бессемере, и предложил провести мероприятие снова. Региональный офис совета директоров примет решение относительно этой рекомендации в ближайшие недели. Если Amazon согласится на новое голосование, работники получат шанс взять реванш в войне с руководством и расширить свое давление на него, объединившись в профсоюз.

Представитель NLRB обосновал свое предложение тем, что ящик для сбора бюллетеней, который Amazon установила возле входа на склад, создавал у рабочих впечатление, будто компания следит за голосующими. Сторонники создания профсоюза отметили, что камеры наблюдения могли записывать, как работники входят в палатку и выходят из нее.

Amazon имеет дело с расширяющейся кампанией по обузданию ее власти над работниками. Сотрудники давно говорят о некомфортно высокой степени контроля — над темпами работы, способами ее выполнения, частотой перерывов, временем, которое люди проводят в очередях на прохождение металлоискателя перед тем, как отправиться домой. Кроме того, на протяжении всей пандемии работники жаловались на небезопасные условия труда.

Профсоюз «Международное братство извозчиков» (International Brotherhood of Teamsters, IBT), например, давно пытается повлиять на трудовую политику корпорации и теперь обычно обходит традиционное голосование на рабочих местах, выражая свои требования посредством протестов и бойкота. Водители утверждают, что проведение электоральных мероприятий среди сотрудников бесполезно в такой компании, как Amazon, так как трудовое законодательство США позволяет работодателям проводить агрессивные антипрофсоюзные кампании. Среди причин активисты называют и высокую текучесть кадров — сторонники профсоюзов часто покидают компанию, прежде чем у них появляется возможность проголосовать за их создание.

Голосование в Алабаме вызвало пристальное внимание к трудовой жизни компании. Даже президент Джо Байден воспользовался этим резонансным событием как возможностью предупредить американских работодателей, что «не должно быть никаких запугиваний, никакого принуждения, никаких угроз, никакой антипрофсоюзной пропаганды» во время подобных мероприятий.

Недавно Amazon установила камеры в машины службы доставки, чтобы следить за работой водителей. Например, руководители узнают, если работник зевнул или достал телефон во время нахождения за рулем. Кроме того, в течение последних недель перед голосованием руководство активно отговаривало сотрудников от поддержки профсоюза. Стратегии варьировались от раздачи значков «Голосуй против» до сообщений рабочим, в которых сказано, что «профсоюз не может вам ничего обещать».