Москвичей предупредили о ливне с грозами

В Москве в четверг, 5 августа, ожидается ливень с грозами. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Он пояснил, что москвичей ждет температура до 25 градусов тепла. В области воздух прогреется до плюс 21-26 градусов.

«Погода в Москве сегодня будем обусловлена влиянием атмосферного фронта с запада, откуда постепенно потянутся массивы кучево-дождевых облаков, к вечеру местами переходя в грозовое состояние, поэтому будет облачно, с прояснениями», — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, дожди начнутся во второй половине дня — они придут с запада. Выпадет от трех до пяти миллиметров осадков. В пятницу, 6 августа, погода также будет пасмурной и дождливой.

Ранее Тишковец предрек жителям Центральной России осеннюю погоду в середине августа. Как заявил синоптик, в первой половине месяца столбик термометра поднимется выше климатической нормы. В последующие дни норма по количеству осадков будет перевыполнена минимум в полтора раза.