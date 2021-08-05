Россия
 
Последние новости
Российские волейболисты обыграли Бразилию и вышли в финал Олимпиады
Москвичей предупредили о ливнях и грозах 
Дочь Доктора Дре оказалась бездомной
Раскрыт процент заразившихся «дельта»-штаммом в России
Белоруссия сочла невозможным остановить поток «мигрантов-туристов»
Российский боксер Бакши завоевал бронзу Олимпиады
Билл Гейтс пожалел о встречах с миллионером-педофилом Эпштейном
Названы самые часто покупаемые продукты у россиян
В России 11 осужденных на смертную казнь выйдут на свободу
В России завели дело против командира бригады Вооруженных сил Украины
Новости партнеров
Прослушать новость

Москвичей предупредили о ливне с грозами

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Калужских / Коммерсантъ

В Москве в четверг, 5 августа, ожидается ливень с грозами. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Как Россия полюбила «ВИА Гру», но возненавидела Децла и рэп
Читать

Он пояснил, что москвичей ждет температура до 25 градусов тепла. В области воздух прогреется до плюс 21-26 градусов.

«Погода в Москве сегодня будем обусловлена влиянием атмосферного фронта с запада, откуда постепенно потянутся массивы кучево-дождевых облаков, к вечеру местами переходя в грозовое состояние, поэтому будет облачно, с прояснениями», — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, дожди начнутся во второй половине дня — они придут с запада. Выпадет от трех до пяти миллиметров осадков. В пятницу, 6 августа, погода также будет пасмурной и дождливой.

Ранее Тишковец предрек жителям Центральной России осеннюю погоду в середине августа. Как заявил синоптик, в первой половине месяца столбик термометра поднимется выше климатической нормы. В последующие дни норма по количеству осадков будет перевыполнена минимум в полтора раза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жителям Центральной России предрекли осеннюю погоду в середине августа
Метеоролог предрек москвичам теплое начало осени
Вильфанд не исключил очень жаркой погоды в августе