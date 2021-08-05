Богатые американцы стали еще богаче за время пандемии

Совокупные сбережения американцев за время пандемии составили четыре триллиона долларов, однако большая их часть пришлась на и без того богатых людей. Об этом пишет CNBC.

Исследование Oxford Economics показало, что рост фондовых рынков и уменьшение трат привели к буму сбережений в 2020 году: американцы отложили около 3,7 триллиона долларов, 70 процентов которых досталось 20 процентам самых богатых американцев. В то же время домохозяйства с меньшим количеством доходов сэкономили меньше, чем предполагалось, исходя из их потребительского поведения до пандемии.

Сосредоточение большей части сбережений среди богатых считается нормальным, однако, как отметили экономисты Нэнси Ванден Хаутен и Грегори Дако, степень неравенства стала неожиданностью. По словам Ванден Хаутен, перспективы потребительских расходов во многом будут зависеть от домохозяйств с высоким уровнем доходов, поскольку в пандемию они откладывали больше других.

Уровень расходов может оставаться высоким в ближайшие месяцы или даже годы, пока домохозяйства не потратят свои сбережения. Исследование показало, что в течение следующих полутора лет будет потрачено около 360 миллиардов долларов. Однако подавляющее большинство трат придется на богатых —около 250 миллиардов долларов.

Ожидается, что элитные рестораны, курорты, модные магазины и другие сферы услуг, которыми пользуются состоятельные люди, в ближайшие месяцы будут иметь больший спрос, чем масс-маркет.