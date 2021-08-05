Вышел трейлер новой «Золушки» с темнокожей гендерно-нейтральной феей-крестной, которую сыграл актер Билли Портер. Ролик появился на YouTube-канале Amazon Prime Video.

Главная героиня в новой картине озадачена вопросами самореализации. Помимо домашних дел, она занимается дизайном и пошивом платьев, мечтая в будущем открыть свое собственное ателье «Платья от Эллы».

Роль Золушки исполнила американская певица Камила Кабельо, для которой этот проект станет дебютом в кино. Режиссером картины, премьера которой запланирована на 3 сентября, выступил Кэй Кэннон.

Ранее Билли Портер прокомментировал свое перевоплощение в фею словами «у магии нет пола». «Я думаю, что молодое поколение действительно готово к этому. Дети готовы», — заявил он. По словам Портера, «Золушка» станет классической сказкой для нового поколения, которое спокойно относится к появлению таких героев на экране.