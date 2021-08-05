В Омске покажут мультимедиа-спектакль о Ермаке

В Омске покажут мультимедиа-спектакль «Ермак. Легенда Сибири», приуроченный к 440-летию сибирского похода казачьего атамана. Об этом сообщает «Российская газета».

Премьерные показы постановки Омского хора пройдут 5 и 8 августа в Концертном зале Омской филармонии. Также трансляцию концерта будет вести местный «12 канал».

Как отмечается, в общей сложности в спектакле задействованы 90 профессиональных артистов. Для него было пошито 276 костюмов и изготовлено 330 театральных реквизитов. Всего на подготовку постановки ушло пять лет.

«Мы изучали литературу, картины Сурикова, народное творчество, консультировались со специалистами. Вдумчиво подошли к тонкостям создания самобытных костюмов, военной амуниции. Постарались показать все музыкальное многообразие казачьего фольклора. Сюжет пронизан песнями-раздумьями, былинами, забавами, духовными стихами, записанными в Алтайском, Красноярском краях, Томской и Омской областях», — рассказала директор хора Елена Ермакова.

Во время спектакля зрители смогут услышать 28 народных и авторских аранжировок, а также увидеть десяток видеоэпизодов, которые снимались специально для постановки в сибирской тайге.

