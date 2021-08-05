Студент притворился своей девушкой, пришел на экзамен и попал под суд

Студент из Сенегала переоделся своей девушкой ради того, чтобы помочь ей сдать экзамен, и попал под суд. Об этом сообщает издание The Star.

22-летний студент Сенегальского университета Кхадим Мбуп (Khadim Mboup) нарядился в одежду своей девушки и отправился в таком виде на выпускной экзамен по английскому языку, чтобы сдать его вместо возлюбленной.

Обман был раскрыт, и мужчину арестовали полицейские. Мбуп заявил, что его действия были продиктованы любовью, так как у его подруги были проблемы с иностранным языком.

Фотографии Мбупа, который одет в женскую одежду красного цвета, были опубликованы в соцсетях и СМИ по всему Сенегалу.

В понедельник, 2 августа, мужчина предстал перед судом по обвинению в краже личных данных и мошенничестве на экзамене. Его подругу обвиняют в соучастии в преступлении.

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