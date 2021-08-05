Горн для выплавки начала VIII века обнаружили в Курской области

Археологи обнаружили старинный горн для выплавки в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комитет информации и печати обладминистрации.

Как отмечается, возраст находки датируется началом VIII века. Предполагается, что в месте обнаружения горна располагалась производственная зона, где выплавлялось серебро — следов железа, бронзы или меди специалисты не нашли.

Помимо горна, археологам также удалось обнаружить в данном районе два жилища. Одно из них датируется V веком. В центре него находилась яма, обмазанная глиной для костра. Во втором же, которое относится к VIII веку, для отопления использовался уже печной горн.

В настоящее время специалисты занимаются детальным изучением находок.