Врач назвала сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве

В Москве коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться к марту следующего года. Такие сроки назвала главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко на онлайн-консилиуме «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции», передает ТАСС.

По ее словам, формирования коллективного иммунитета можно достичь к февралю-марту следующего года только при сохранении нынешних темпов вакцинации.

Лысенко отметила, что вакцинация должна быть добровольной.

Кроме того, в ходе онлайн-конференции замглавы Минздрава Олег Гриднев заявил, что в России от COVID-19 привито 37 миллионов человек. Он отметил, что за последнюю неделю в стране вакцинировались три миллиона человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова обозначила цель по достижению коллективного иммунитета в России. По ее словам, в стране он должен составить не менее 80 процентов.