Danone займется растениями

Французский пищевой гигант Danone в сотрудничестве со стартапом Brightseed займется изучением молекул растений при помощи искусственного интеллекта. Эти молекулы имеют прямое отношение к здоровью человека, пишет Bloomberg.

Партнерство Danone и Brightseed — пример растущего движения «Еда как лекарство» («Food as medicine»), которое стремится соединить фармакологию (изучение воздействия лекарств на организм), питание и устойчивость окружающей среды. Движение набирает обороты по мере того, как пострадавшие от коронавируса потребители становятся более внимательными к своему здоровью, а растительная пища пользуется взрывной популярностью.

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По словам старшего вице-президента по исследованиям и инновациям в области питания Danone Таисы Хансен, трехлетнее партнерство с Brightseed позволит компании глубже изучать растения от стадии урожая до подачи на обеденный стол.

По данным Brightseed, ранее исследования были сосредоточены на изучении молекул с целью выявить полезные свойства растений. Теперь, как утверждают участники стартапа, отдельные молекулы могут быть включены в продукт питания. Brightseed заявил, что открытия могут полностью изменить способы выращивания и обработки. Однако клинические испытания еще не проводились.

Стартап, который уже привлек около 52 миллионов долларов, собирается создать самую большую в мире библиотеку растительных соединений, собрав воедино ранее неизученные биоактивные вещества. Авторы идеи называют их «Неизведанным царством растений» («Dark matter of the plant kingdom»).

В начале 2021 года Brightseed объявил, что его технология AI Forager обнаружила фитонутриенты примерно в 80 распространенных растениях. Выявленные биоактивные вещества показали большую эффективность по сравнению с известными препаратами для борьбы с неалкогольной жировой болезнью печени. Позднее исследование было опубликовано в научном журнале Cell Death & Disease.