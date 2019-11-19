Человечеству предсказали отказ от мяса и молока

В мире произойдет резкое снижение потребления молока и мяса. Такой прогноз сделал председатель совета директоров французской компании Danone Эммануэль Фабер. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам Фабера, потребление молочных продуктов может снизиться на 20 процентов, а мяса — наполовину. Эту тенденцию он связал с тем, что люди все чаще ищут альтернативу продуктам животного происхождения. По словам Фабера, современный рацион не способствует здоровью людей, а сельскохозяйственные техники в конечном итоге приводят к истощению почвы. Глава Danone предполагает, что всего через одно поколение земля может перестать быть плодородной.

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Согласно подсчетам Euromonitor, мировой рынок молочных альтернатив в этом году превысит 18 миллиардов долларов (рост на 3,5 процента по сравнению с 2018-м). Доля традиционного молока на рынке пока преобладает — она составляет чуть менее 120 миллиардов долларов. Продажи коровьего молока снижаются в течение последних четырех лет, а, например, овсяного молока за последний год подскочили на 36 процентов — до 53 миллионов долларов.

В середине ноября стало известно, что крупнейший американский производитель молока — Dean Foods — подал заявление о банкротстве. Это произошло на фоне обрушения продаж. Спад объяснили тем, что американцы стали реже употреблять традиционное молоко, предпочитая ему растительные альтернативы.

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