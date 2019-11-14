Крупнейший производитель молока обанкротился из-за веганов

Dean Foods, крупнейший американский производитель молока, подал заявление о банкротстве. Как сообщает CNN, это связано с тем, что американцы стали пить намного меньше традиционного коровьего молока, предпочитая ему растительные альтернативы.

По итогам первого полугодия 2019-го продажи компании упали на 7 процентов, а прибыль обрушилась на 14. В текущем году акции фирмы потеряли порядка 890 процентов стоимости. На фоне тяжелой финансовой ситуации Dean Foods не смогла обеспечить пенсии работникам. Для поддержки Dean Foods, который производит молоко Dairy Pure, Organic Valley и Land O'Lakes, выделено 850 миллионов долларов, в настоящее время переговоры о покупке ведутся с Dairy Farmers of America.

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В последние несколько лет в мире набирает популярность тренд на здоровое питание, речь идет не только об альтернативных молоку продуктах растительного происхождения, но и о веганских продуктах и искусственном мясе, которое уже начали вводить в меню сетей ресторанов быстрого питания.

Что касается молока, то по прогнозам Euromonitor, мировой рынок молочных альтернатив в этом году превысит 18 миллиардов долларов (рост на 3,5 процента по сравнению с 2018-м). Доля традиционного молока на рынке пока преобладает — она составляет чуть менее 120 миллиардов долларов. Продажи коровьего молока снижаются в течение последних четырех лет, а, например, овсяного молока за последний год подскочили на 636 процентов — до 53 миллионов долларов.

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